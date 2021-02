Matteo Piccoli, ecco il nuovo acquisto

L’ufficio stampa della Kienergia Rieti rende nota l’ufficialità dell’ingaggio di Matteo Piccoli. Il 25enne varesino continua il suo percorso in serie A2 dopo l’esperienza di Chieti, Jesi e Piacenza. La guardia-ala proveniente dal vivaio della Robur et Fides Varese, ha disputato l’ultima stagione con l’Assigeco Piacenza (4,9 punti e 3,6 rimbalzi di media). Dopo l’ingaggio in estate a Caserta e la mancata partecipazione al campionato della squadra campana, l’atleta ha proseguito la sua preparazione come aggregato alla Pallacanestro Varese.

Le parole di Matteo Piccoli

“Per me è stato un anno molto particolare per cui sono molto motivato nell’affrontare questa nuova sfida. So cosa l’allenatore e la società si aspettano da me e sono sicuro di poter dare in mio contributo. Non vedo l’ora di iniziare il primo allenamento per conoscere i miei nuovi compagni. Grazie all’esperienza a Varese ho proseguito la mia preparazione e anche se mi manca il ritmo partita ma sono pronto a mettermi in gioco. Inoltre, il mio esordio sarà proprio con Chieti che è stato il mio primo club in serie A2 e al quale sono molto legato”.