Calciomercato Genoa, scambio con il Brescia: i nomi in ballo

Shevchenko aspetta acquisti e in attesa di conoscere il suo futuro in panchina vuole dei nuovi rinforzi che possano aiutare la rosa dell’allenatore ucraino. Finora la società del Presidente Zangrillo ha acquistato due nuovi difensori, che non basteranno visti i problemi ancora una volta mostrati nella sconfitta del Marassi contro lo Spezia.

L’ex tecnico ucraino vuole anche dei rinforzi a centrocampo e in attacco visto che probabilmente usciranno Biraschi, Melegoni, Ekuban e Caicedo. Questo però è un mercato difficile per le squadre di A e nelle prossime ore in casa Genoa potrebbe concretizzarsi uno scambio. Stefano Sabelli è vicinissimo al ritorno nel Brescia di Cellino. Il calciatore ha già vestito la casacca delle Rondinelle per due anni, con Jhon Chancellor che potrebbe approdare alla corte di Shevchenko e sarebbe un’alternativa in più per il tecnico ucraino.