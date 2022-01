Calciomercato Genoa, per l’attacco una cessione e un rinforzo: i nomi

Il Genoa ha chiuso per l’attaccante classe 2000 Yeboah che lo scorso settembre è stato convocato dalla nazionale italiana Under 21. Il costo dell’operazione è di 6,5 milioni di euro. Il suo arrivo mette alla porta Felipe Caicedo. Per l’ex Lazio secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si è fatto avanti il Bologna che vede in lui la giusta alternativa ad Arnautovic.

Sempre secondo La Gazzetta dello Sport, il Genoa sembra aver messo gli occhi su Simone Zaza ormai ai margini del Torino. La dirigenza rossoblù si è già mossa chiedendo ai granata l’attaccante. Il club piemontese ci sta riflettendo, ma la trattativa potrebbe sbloccarsi presto.