Calciomercato Genoa, in arrivo il bomber da doppia cifra: un vichingo per Sheva

In arrivo il bomber da doppia cifra per il Genoa

Piatek è ormai un giocatore della Fiorentina. Il ritorno sfumato del pistolero costringe il Genoa a visionare altri profili e secondo quanto riporta Il Secolo XIX la dirigenza ligure avrebbe messo nel mirino Veton Berisha. L’attaccante 27enne gioca in Norvegia nel Viking Stavanger. Il giocatore è duttile: il suo ruolo naturale è quello di prima punta ma è in grado di giocare su entrambe le fasce.

La valutazione fatta dal club scandinavo non supera il milione di euro. Veton Berisha in 32 partite ha realizzato 24 reti e fornendo 7 assist. Il suo agente è Jim Solbakken, lo stesso di Leo Østigård, altro giocatore da poco ufficializzato come nuovo acquisto del Grifone. Dunque tutto lascia pensare che sia lui il futuro attaccante tanto richiesto da Shevchenko.