Calciomercato Genoa, nuovo obiettivo a centrocampo: si inserisce il Cagliari

Continua il pensiero mercato in casa Genoa. Il club di Shevchenko, che ora ha un problema in più da pensare causa Covid-19, grazie al ds Spors sta lavorando intensamente al mercato, per provare a risalire in classifica, anche se il Grifone dovrà lottare con le “piccole oltre che in campionato anche sul mercato.

Il Genoa per rinforzare la rosa, ha messo gli occhi su Daniele Baselli, centrocampista del Torino che ha un contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista, visto il poco spazio a disposizione vuole cambiare aria e la squadra di Sheva sarebbe perfetta, anche se il club dell’ex presidente Preziosi deve fare i conti sul Cagliari di Mazzarri, anche lui a caccia di rinforzi per la salvezza.