Calciomercato Fiorentina: si sonda il terreno per il centrocampista del Valencia

I gigliati avrebbero messo gli occhi su un giocatore della Liga

Fiorentina sempre attiva sul mercato. Dopo l’acquisto del giovane attaccante Ikonè dai campioni di Francia del Lilla, si cercano ulteriori rinforzi per gli altri reparti del campo. Dalla Spagna è trapelata la notizia che i gigliati sarebbero fortemente interessati al centrocampista serbo del Valencia, Uros Racic.

Pradè lo avrebbe chiesto in prestito

Secondo la notizia apparsa sul sito spagnolo eldesmarque.com, il ds Viola avrebbe giá avviato la trattativa con il club spagnolo. In particolar modo, avrebbe chiesto il classe ’98 in prestito secco fino a giugno. Racic non sta vivendo di certo un periodo positivo nella città iberica visto che, a causa di un infortunio e di una serie di frizioni con l’allenatore della squadra, è finito ai margini del progetto societario. Il Valencia, non avrebbe intenzione di privarsi delle sue prestazioni, per via della mancanza di alternative nel settore mediano.