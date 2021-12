Calciomercato Genoa, tris salvezza per Sheva: i nomi

Continua la caccia agli acquisti per il nuovo Genoa del presidente Zangrillo. Il ds Spors sta facendo di tutto per accontentare Shevchenko sul mercato, che dopo la positività al Covid-19, sta sentendo quotidianamente la proprietà del Grifone e il suo vice Tassotti per la ripresa degli allenamenti. In attesa delle cessioni di Ekuban, Biraschi e Caicedo, il direttore sportivo sta lavorando anche agli acquisti, con il primo colpo che sistemerà la difesa davanti a Sirigu.

Il Genoa ha acquistato infatti il cartellino di Silvan Hefti, difensore classe ’97 che lascerà lo Young Boys per 4 milioni di euro. Il Genoa non vuole fermarsi però al primo acquisto visto che Shevchenko ha chiesto rinforzi anche a centrocampo e in attacco. Piacciono infatti sempre Piccoli e Miranchuk, che sono in uscita dall’Atalanta e che rinforzerebbero la rosa del tecnico ucraino, anche se il Genoa dovrà fare i conti con il Verona per il trequartista e con il Bologna per l’attaccante italiano.