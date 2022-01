Calciomercato, il Genoa si rifà il look: i rinforzi per Sheva

Vista la voglia di risalire in classifica il ds Spors ha l’arduo compito di rinforzare la rosa di Shevchenko con 3 acquisti sul mercato visto che il tecnico ha sempre dichiarato che non avrà i giocatori che chiede tornerà alla difesa a 4, modulo che il tecnico ucraino predilige. Nei giorni scorsi il club di Zangrillo ha chiuso la prima operazione con l’acquisto per 5 milioni di euro di Silvan Hefti, terzino destro di 24 anni di proprietà dello Young Boys ma che non basterà per aiutare Shevchenko.

LEGGI ANCHE:

Ecco che allora il nuovo ds sta cercando di portare altri nomi in rosa tra cui Miranchuk(su cui c’è la fila) e Piccoli, attaccante dell’Atalanta ed ex Spezia che rappresenta la prima scelta per l’attacco. Con altri rinforzi in rosa il ds poi si concederà alle uscite, con Caicedo e Criscito sempre più lontano da Genoa visto che il terzino e capitano del Genoa ha ricevuto una ricca proposta dal Toronto(che vorrebbe anche Insigne e Destro).