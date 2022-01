Calciomercato Genoa, altro rinforzo per Sheva: colpo low cost

Il club che si sarebbe detto interessato è il Genoa di Andriy Shevchenko. Il club è ormai, da tempo, alla ricerca di un nuovo innesto al reparto offensivo e Pussetto potrebbe essere il nome adatto ai grifoni. L’argentino, dopo l’arrivo di Beto, e con la conseguente esplosione del portoghese, non ha trovato lo spazio che cercava trai titolari neanche quest’anno. In più, ha segnato solo un gol fino ad ora, in Serie A. Mettiamoci inoltre la tecnica di Deulofeu e il talento di Success, mettono ai margini del progetto l’attaccante argentino.

Inoltre, l’Udinese non ricaverebbe nessun guadagno dalla cessione dell’argentino. Il cartellino è di proprietà del Watford, di conseguenza il club inglese ne otterebbe l’intero guadagno dalla cessione.