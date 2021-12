Calciomercato Bologna, trequartista in arrivo: di chi si tratta

Continua la caccia agli acquisti per il Bologna di Mihajlovic. In attesa di un attaccante di scorta che possa fare il vice Arnautovic, la società emiliana sta lavorando anche ad altri colpi di mercato visto che la società sta cercando anche un difensore e un centrocampista che possa essere un’alternativa a Soriano.

In attesa di Viola, che sta cercando di recuperare la forma migliore dopo l’ultima stagione a Benevento, il ds Bigon sta lavorando a diversi nomi per il centrocampo. Piacciono infatti sia Lazzari per il ruolo di esterno destro che Vecino e Mitrovic, giovane centrocampista ma all’occorrenza trequartista del Radnicki. E poi c’è sempre la questione legata a Orsolini, con il calciatore ex Ascoli che potrebbe essere ceduto in serie A, magari proprio al Torino per arrivare ad uno scambio con Zaza, che sarebbe perfetto per giocare con o senza Arnautovic. Sono questi i rinforzi che chiede il tecnico serbo per fare meglio in un girone dove il Bologna ha fatto il record di punti.