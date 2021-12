Calciomercato Bologna, scambio inaspettato: beffato il Genoa

Dopo l’ottimo campionato giocato fino ad ora, il Bologna vuole continuare a stupire. La dirigenza emiliana, nonostante l’addio di Sabatini, sta lavorando per regalare a Mihajlovic qualche rinforzo proveniente dal mercato. Il tecnico serbo ha chiesto due rinforzi: uno in difesa e l’altro in attacco.

LEGGI ANCHE:

Un giocatore che conosce benissimo Mihajlovic e che sarebbe felice di riavere con se è Simone Verdi. Visto il poco spazio a disposizione per Andreas Skov Olsen in questo campionato, il Bologna potrebbe offrire proprio il calciatore al Torino per arrivare al trequartista ex Milan, che l’allenatore serbo vorrebbe tornare ad allenare vista anche la probabile cessione di Orsolini, che piace a Lazio e Cagliari. Sul trequartista ex Milan c’è anche il Genoa, anche se il calciatore darebbe precedenza al Bologna, grazie al ruolo fondamentale del tecnico.