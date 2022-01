Mercato Inter, Marotta sull’ex Napoli: possibile lo scambio

Agli inglesi potrebbe interessare Pinamonti

Beppe Marotta è bravo a lavorare su più tavoli, a seguire più trattative contemporaneamente per poi scegliere il profilo che può aiutare maggiormente la squadra senza appesantire eccessivamente il bilancio. Il dirigente nerazzurro vuole regalare a Simone Inzaghi un rinforzo in una mediana che è risultata un po’ corta: a parte i titolari, infatti, le riserve sono state spesso inaffidabili dal punto di vista fisico.

LEGGI ANCHE

Calciomercato Inter, tutti i nomi per la fascia sinistra

Calciomercato Inter, difensore in arrivo per Inzaghi: 20 milioni

Ecco che, come riporta Interlive, la nuova pista per la mediana porta direttamente all’ex Napoli Allan. Il brasiliano, attualmente in forza all’Everton, in Inghilterra, gradirebbe un ritorno nel bel paese dove ha trascorso 8 anni, raccogliendo più di 250 presenze in serie A (tra Napoli e Udinese). I Toffees potrebbero essere interessati a uno scambio che potrebbe coinvolgere Pinamonti, prodotto del vivaio nerazzurro che al momento sta facendo un’ottima stagione all’Empoli neopromossa (con 7 gol segnati in 18 partite).