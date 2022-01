Calciomercato Inter, tutti i nomi per la fascia sinistra

Marotta vorrebbe portare il rinforzo già a gennaio

Una delle priorità per il mercato di gennaio in casa Inter è la fascia sinistra. Con Ivan Perisic che non è sicuro di rinnovare, infatti, Marotta non vuole farsi trovare impreparato e sta lavorando per trovare un giocatore che possa alternarsi col croato ed eventualmente sostituirlo a fine stagione. E, al momento, la rosa dei papabili si è ristretta a due principali candidati.

Il primo nome, che circola con più insistenza, è quello di Lucas Digne. Il terzino francese, passato anche in Italia alla Roma, è attualmente all’Everton dove però gioca con il contagocce. Se i Toffees aprissero al prestito con diritto di riscatto, la trattativa potrebbe farsi concreta. Il secondo nome è quello di Filip Kostic, esterno dell’Eintracht di Francoforte, cercato in estate anche dalla Lazio. In questo caso i nerazzurri potrebbero contare sul fatto che il contratto del croato scade nel 2023 e quindi le pretese dei tedeschi non potrebbero essere elevate.