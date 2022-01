Calciomercato Inter, difensore in arrivo per Inzaghi: 20 milioni

Vista la grande rosa a disposizione, l’Inter continua a guardare al futuro. Il club di Marotta, che deve trovare un vice Dzeko e una nuova alternativa a Brozovic, sta però anche lavorando in funzione di giugno, quando potrebbe partire un titolare della formazione di Inzaghi ma con il ds Marotta che già starebbe lavorando al suo sostituto.

In attesa delle cessioni di gennaio, che porteranno Vecino, Gagliardini, Sensi, Sanchez e Satriano sul mercato un’altra cessione potrebbe avvicinarsi per Marotta. Si tratta di 2De Vrij, centrale olandese ex Lazio che ha diversi estimatori all’estero. Ed ecco che il ds nerazzurro potrebbe sostituirlo con hilo Kehrer, difensore tedesco del Paris Saint Germain che Leonardo valuta 20 milioni di euro ma che potrebbe partire visto il poco utilizzo fatto da Pochettino. Il giocatore piace molto a Inzaghi vista la sua duttilità in difesa, così come Dimarco, che quest’anno ha rubato la scena in quel di Appiano Gentile.