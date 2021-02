Mercato Inter, si scaldano i motori

A Milano si scaldano i motori in vista del prossimo mercato estivo. Gli addetti ai lavori si stanno guardando intorno per portare forze nuove all’organico nerazzurro in vista della prossima stagione ricca di impegni e obiettivi. Dalla Spagna arrivano notizie del nuovo obiettivo di mercato dell’Inter.

Mercato Inter, occhi su Youssef El-Nesyri

Il club nerazzurro rinforza anche l’attacco, Marotta e il suo staff hanno puntato gli occhi sull’attaccante del Siviglia, Er-Nesyri. Classe 1997, l’attaccante sta dando il meglio di sé questa stagione: 17 gol messi a segno; 13 in campionato e 4 in Champions League. Ex Leganes e Malaga, Youssef gioca anche nella Nazionale del Marocco. Il 23enne non è rientrato solo nel mirino nerazzurro, anche il Liverpool, lo United ed il West Ham stanno lavorando per portare l’attaccante nel proprio organico. Il West Ham aveva offerto 30 milioni di euro a gennaio, ma il Siviglia ha rifiutato. In Europa si è fatto avanti anche il Borussia Dortmund, così come fa sapere il “Diario di Siviglia”. Il giocatore ha un valore che si aggira intorno agli 80 milioni di euro e, nel prossimo mercato, solo chi ha più da offrire, sul piano economico e di futuro, riuscirà ad aggiudicarsi il promettente attaccante.

Si pensa a Mata

Juan Mata, calciatore classe 1988 in forza al Manchester United, sarebbe uno degli obiettivi dei nerazzurri per la sessione estiva di calciomercato: il calciatore spagnolo è in scadenza di contratto e, nonostante i Red Devils stiano lavorando per il rinnovo del contratto, la possibilità che si svincoli è concreta e l’Inter è pronta ad approfittarne per assicurarsi un elemento duttile e di qualità per rinforzare la rosa nerazzurra.