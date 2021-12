Mercato Juventus, pronto il colpo per l’attacco: la strategia

Lo United potrebbe aprire al prestito

La priorità del mercato bianconero per gennaio, si sa, è la ricerca di una punta. Finora l’apporto degli attaccanti non è stato quello atteso come ha anche ricordato il vicepresidente Pavel Nedved in un’intervista. In campionato, infatti, il trio Morata, Kean, Dybala ha prodotto appena 11 gol: troppo pochi per pensare di competere per lo scudetto. Ecco perché i bianconeri a gennaio vorrebbero trovare un altro centravanti

Se Dusan Vlahovic è l’obiettivo principale, la Juventus è conscia delle difficoltà per arrivare al serbo, almeno nel mese di gennaio. Ecco perciò che un’alternativa valida potrebbe arrivare dalla Premier. Lo United potrebbe infatti aprire al prestito di Anthony Martial che in stagione ha giocato molto poco (appena 359 minuti complessivi) e vorrebbe avere più spazio. Il francese non è certo una prima scelta, ma i bianconeri lo accoglierebbero molto volentieri.