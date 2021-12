Juventus, per i bookmakers si può: trio stellare per Allegri

Per i bookmakers arriverà un grande attaccante

La partita contro il Venezia ha evidenziato ancora una volta i limiti dell’attacco bianconero. Non è un caso che visti pochi gol realizzati da Kean e Morata, Massimiliano Allegri abbia chiesto un attaccante per gennaio.

Il reparto avanzato non è l’unico reparto da rinforzare però perché il tecnico toscano ha chiesto anche un centrocampista in mezzo al campo, anche se prima va rinforzato l’attacco, che è andato in fase calante a cominciare dalla cessione di Cristiano Ronaldo.

Juventus, è Icardi il favorito per l’attacco

Secondo quanto riportano i bookmakers infatti il trasferimento di Icardi a Torino è pagato 5 volte la posta ed è l’acquisto più probabile da parte del ds Cherubini.

Subito dopo c’è l’ipotesi Domenico Berardi, calciatore in passato vicino alla Juventus e più defilato il trasferimento di Nicolò Zaniolo alla Juventus che viene quotato a 33.