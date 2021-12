Calciomercato Juventus, Cherubini tenta il colpo dall’Atletico: le ultime

Il ds bianconero vuole affrettare la campagna acquisti per cercare di risalire la china in campionato.

Allegri viste le tante sofferenze in campionato si aspetta un regista davanti alla difesa e un nuovo attaccante per gennaio, con il centrocampista che potrebbe arrivare dalla Spagna.

Juventus, l’ultima idea porta a Correa dell’Atletico Madrid

Visti gli ottimi rapporti tra Juventus e Atletico Madrid anche grazie all’affare Morata, il ds Cherubini starebbe pensando ad Angel Correa, giocatore argentino che piace anche alla Roma di Mourinho.

La Juventus però vorrebbe sfruttare i continui contatti tra le due dirigenze per prendere il giocatore in prestito secco anche per soli 6 mesi. Il giocatore sarebbe perfetto per migliorare una rosa che fino ad adesso sta deludendo, in attesa perché no del colpo Maurito Icardi.