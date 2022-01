Mercato Roma, Mourinho ha il suo rinforzo: colpo giallorosso

Mourinho vorrebbe averlo già contro la Juve

Tiago Pinto sta lavorando senza sosta per portare nella capitale i tasselli mancanti per la Roma. Mourinho, ancor più dopo la dolorosa sconfitta di ieri contro il Milan, vorrebbe rinforzi quanto prima in alcune mirate zone del campo. Il primo colpo sembra essere quello di Maitland Niles: il laterale dell’Arsenal è infatti in procinto di vestire la maglia giallorossa per dare così un ricambio a Karsdorp.

Anche un altro colpo sembra in dirittura d’arrivo: Sergio Oliveira è sempre più vicino alla Roma. Il centrocampista classe ’92 del Porto (che l’anno scorso segnò alla Juventus negli ottavi di Champions League), arriverà in prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Si attende l’ufficialità nelle prossime ore o, al più nei prossimi giorni, con Mourinho che ha la speranza che Sergio Oliveira possa essere a disposizione già dal match contro la Juventus.