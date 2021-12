Mercato Roma, via dal mercato l’obiettivo giallorosso

La decisione del nuovo allenatore

Tiago Pinto sfoglia la rosa dei nomi per la fascia destra in vista del mercato di gennaio che sta per partire. Uno dei nomi che più si era fatto nelle scorse settimane era quello di Diego Dalot: il terzino portoghese di proprietà del Manchester United è infatti un profilo gradito a Josè Mourinho che lo ha allenato proprio durante la sua avventura tra i Red Devils.

L’arrivo sulla panchina dello United di Ralf Ragnick, però, potrebbe aver complicato i piano giallorossi. Il tecnico tedesco spinge infatti per la permanenza del terzino destro che, sotto la sua guida, ha giocato interamente le ultime partite di campionato (sfruttando anche l’assenza per infortunio di Wan Bissaka) e che potrebbe essere stimolato a rimanere proprio dalla fiducia concessagli dallo stesso allenatore.