Messi, il Paris Saint-Germain e lo strapotere delle grandi, le previsioni dei siti di scommesse

È stato un matrimonio durato 21 anni quello tra Messi e il Barcellona, nel corso dei quali il campione argentino si è aggiudicato 10 campionati spagnoli, 7 Coppe del Re, 8 Supercoppe spagnole, 4 UEFA Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 Mondiali club, per un totale di 35 trofei vinti che lo portano ad essere il calciatore più decorato nella storia della squadra spagnola, dove tra l’altro detiene il record di presenze.

Tutto questo fino ai primi di agosto, ovvero nel momento in cui è stata ufficializzata la sua presenza nella rosa del Paris Saint-Germain per le prossime due stagioni, con inclusa anche l’opzione per un terzo anno. Il club parigino infatti, era uno dei pochi che poteva effettivamente permettersi di pagare lo stipendio annuale del campione, che ammonta a 41 milioni di dollari.

I siti di scommesse ci avevano visto giusto

Ci avevano proprio azzeccato i principali bookmaker, che avevano previsto l’approdo di Messi nel club parigino quotandolo per 1,60.

In questa “lotta di potere” l’unico altro club che poteva reggere il confronto era il Manchester City di Guardiola, che tuttavia ha preferito investire 117 milioni per Jack Grealish dall’Aston Villa. Proprio per questa ragione, la quota era salita a 6,50, poiché era poco probabile che il club inglese potesse avanzare una proposta di ingaggio, altrettanto alta, per Lion Messi. Nemmeno le italiane sono state grandi protagoniste: l’eventuale arrivo di Messi sia all’Inter che alla Juventus era stato quotato a 31,00.

Messi e Donnarumma fanno volare le quote del Paris Saint-Germain

L’obiettivo del presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi è stato chiaro per tutta l’estate: creare la squadra più forte del mondo, di quelle che fanno sognare tutti gli amanti del fantacalcio. Messi ha infatti raggiunto i due amici Di Maria e Neymar con cui, nel corso degli allenamenti, ha subito messo in scena uno show ed uno spettacolo calcistico che preannuncia che ne vedremo davvero delle belle. A questi si aggiungono altri tre nuovi acquisti stellati: Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum.

Ma nella rosa del Paris Saint-Germain figura anche un campione nostrano, protagonista assoluto dell’estate calcistica italiana ed europea: parliamo di Gianluigi Donnarumma. Anche se vale per la stagione precedente, potrebbe essere proprio un giocatore della squadra francese a vincere il Pallone D’Oro, dato che sia che Messi che Donnarumma risultano in corsa per assicurarsi l’ambito premio.

Per l’argentino, già sei volte pallone d’oro, si tratterebbe del settimo successo, ed è proprio lui ad essere favorito a quota 1,40. A concorrere con “la pulce”, il suo nuovo compagno di squadra nonché il miglior giocatore dell’Europeo: Donnarumma infatti, è dato a 8,00. Al pari con il nostro portiere troviamo Lewandowski, che si trova a concorrere grazie ai 41 gol segnati in Bundesliga.

In questa stagione 2021/2022 il PSG sembra però destinato ad avere successo non solo a livello individuale, ma anche livello di squadra tanto da dover dominare la stagione europea. Il club francese è dato al primo posto nella possibile vittoria di tre competizioni ufficiali con quota 6,00 insieme al Bayern Monaco e al Manchester City, staccati rispettivamente da 20 e a 30 volte la posta.

In merito alle italiane, la favorita in tal caso sembra essere la Juventus di Allegri quotata a 90. Intanto senza Messi il Barça crolla nei pronostici. Infine, se parliamo di Champions League lo scontro sembra proprio essere tra le due squadre che hanno una maggiore disponibilità economica e quindi il Paris Saint-Germain e Manchester City.