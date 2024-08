Milan a lavoro anche per il futuro | Quattro i calciatori in scadenza

Aspettando l’inizio del campionato, sono ben quattro i calciatori rossoneri al loro ultimo anno di contratto e che a meno di clamorosi colpi di scena non resteranno a Milano.

Milan, quale destino per Jovic e Calabria?

Si tratta di Davide Calabria, Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi e Luka Jovic, che però ieri è andato in gol nella sfida contro il Milan e che Fonseca vorrebbe tenere con sè. Gli altri tre restano sul mercato visto che i primi due sono in uscita, con Ballo-Tourè, che secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista di Revelo, potrebbe tornare presto in Francia.