Milan, a un passo l’arrivo di Joe Gomez dal Liverpool | I dettagli

Milan, Tare pronto a piazzare il colpo in difesa: Joe Gomez pronto a vestire rossonero

Dopo il no categorico ricevuto da parte di Akanji, il Milan torna a sondare il mercato dei difensori per assicurare a Massimiliano Allegri un pacchetto difensivo completo per la stagione in corso.

I nomi fatti negli ultimi giorni sono stati numerosi: Foyth del Villareal, Disasi del Chelsea, Kiwior che ha firmato da poco con il Porto, Comuzzo della Fiorentina, Leoni del Liverpool e Okoli del Leicester; tuttavia, il preferito di Tare sembra essere ancora Joe Gomez che, dopo dei giorni in cui la trattativa sembrava essere del tutto in salita, in questo momento sembra essere a un passo dal vestire la maglia rossonera a partire da questa sera.

Il suo arrivo è legato indissolubilmente all’arrivo di Guehi al Liverpool, che attende ancora il via libera del Crystal Palace per poter finalizzare la trattativa. L’offerta presentata agli inglesi per acquistare il giocatore a titolo definitivo è di 15 milioni di euro. Si attende una risposta da parte dei Reds.