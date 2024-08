Milan, Abraham vuole solo i rossoneri

La Roma chiede 25 milioni, possibile inserimento di contropartite

Il Milan continua a lavorare sul mercato al fine di regalare a Fonseca una rosa all’altezza. Secondo quanto scritto da “Sportmediaset.it” i rossoneri, nonostante l’arrivo di Morata, sarebbero alla ricerca di un altro attaccante da affiancare allo spagnolo. Un nome che da settimane campeggia a Milanello e quello di Tammy Abraham, attaccante della Roma reduce da un brutto infortunio al ginocchio e con tanta voglia di rilanciarsi in un’altra piazza. Cardinale avrebbe già incassato il sì dell’ attaccante ex Chelsea, che vorrebbe anche riabbracciare Tomori, compagno di squadra proprio a Londra.

Ora però bisogna trovare l’accordo tra i club; la Roma d’altro canto, dopo gli acquisti di Soulè e Dovbyk su tutti, ha necessità di vendere ma per riequilibrare il bilancio chiede circa 25 milioni. Nei giorni scorsi il Milan avrebbe proposto alcune contropartite per abbassare le richieste dei giallorossi. Dopo il no di quest’ultimi ai nomi di Jovic e Okafor potrebbe aprirsi una strada che porterebbe allo scambio con Davide Calabria. Il capitano rossonero è in scadenza 2025 e sarebbe in uscita visto l’ormai imminente arrivo di Emerson Royal e avrebbe dalla sua il gradimento di De Rossi. La situazione resta da monitorare e i prossimi giorni saranno decisivi per le operazioni delle due squadre.