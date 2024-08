Milan forte su Abraham | Rossoneri pronti a giocare la carta Okafor

“Tra Fullkrug e Abraham, personalmente ho sempre preferito Abraham. L’ho sempre ammirato e mi sembra un giocatore da platea di San Siro. Il Milan continua a lavorare su Tammy Abraham, è lui l’obiettivo terza punta dei rossoneri”. Sono queste le parole di Carlo Pellegatti, giornalista di Mediaset e non solo, che ha parlato sul suo canale Youtube.

Milan, idea scambio tra Abraham e Okafor?

Il giornalista, che conosce benissimo le vicende Milan, spiega come potrebbe terminare la vicenda Abraham: “I colloqui con la Roma ci sono, adesso sta nascendo anche un’idea e bisogna capire quale possa essere il giocatore che può entrare in questa trattativa. Si era parlato di Calabria ma alla Roma non interessa molto il giocatore; la Roma vorrebbe Saelemaekers ma il Milan ormai lo considera incedibile. E allora c’è un nome che può in questo momento essere la chiave per risolvere la questione e aiutare la trattativa. Milan e Roma potrebbero pensare a Noah Okafor e potrebbe essere una situazione ottimale per entrambi i club. Il Milan potrebbe pensarci seriamente di inserire Okafor. Il Milan dando lo svizzero ma avendo immesso Saelemaekers, avrebbe la formazione completa”.