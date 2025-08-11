Il Milan inarrestabile sul mercato estivo. Igli Tare ha messo a segno un nuovo colpo in questa sessione. Nelle ultime ore è arrivata la conferma secondo la quale Milan e Young Boys avrebbero finalmente raggiunto l’accordo per l’approdo di Zachary Athekame in rossonero.

Milan, l’indiscrezione dalla Francia: è fatta per Athekame

A riportare l’indiscrezione di mercato è il quotidiano francese L’Equipe. Secondo i francesi i due club hanno concluso la trattativa trovando l’accordo economico per il trasferimento del difensore ventenne. La società svizzera, per la cessione dello svizzero chiedeva circa 10 milioni, ma il Milan ha provato a fare il prezzo, così, per il terzino destro e il Milan, dopo lunghi tira e molla è arrivato lo sconto. Il club ha inserito nel contratto la clausola che prevede un incasso del 10% sul prezzo di rivendita del giocatore.

Dalla parte del Diavolo lo stesso giocatore che ha ampiamente manifestato l’intenzione di andare al Milan al proprio club ed entourage. Il giocatore elvetico è atteso a Milano nei prossimi giorni per visite e firma e le ultime formalità del caso.