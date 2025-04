Samuel Chukwueze non è riuscito a convincere il Milan da quando è arrivato a Milanello. Dal suo arrivo in Italia ancora non ha dimostrato le qualità che precedentemente avevano impressionato i dirigenti, tutto ciò potrebbe spingere il Milan a cederlo già a partire dalla prossima estate.

Milan, valigie pronte per fine stagione, addio a Chukwueze

Non è una novità il suo probabile addio a Milanello, il giocatore aveva le valigie pronte già lo scorso gennaio, quando era stato vicino al Fulham. L’attaccante nigeriano sarebbe una pedina sacrificabile per il club rossonero tanto che si valuta una cessione in Spagna con Real Sociedad e Betis Siviglia sugli scudi. Ma non ci sono solo loro, nei mesi passati l’interesse era arrivato anche dall’Arabia Saudita, con diversi club che erano pronti a contattare il calciatore sin dal momento in cui vestiva la maglia del Sottomarino Giallo. Il nigeriano avrebbe ricevuto anche diverse proposte dalla Turchia.