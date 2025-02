Il calo di prestazioni di Theo Hernandez e gli innumerevoli errori commessi durante la stagione, sembrano aver segnato il futuro al Milan. Il club rossonero sonda il mercato alla ricerca dell’erede del terzino francese. Nel mirino dei dirigenti del Diavolo è già presente un giocatore: c’è, da tempo, Maxim De Cuyper, terzino classe 2000 del Bruges e della nazionale belga.

Milan, è duello con l’Arsenal per De Cuyper

Il Milan avrebbe accelerato con l’obiettivo di bruciare la concorrenza di West Ham, Juventus e soprattutto Arsenal visto che Tierney tornerà al Celtic e Zinchenko non fa più parte dei piani del club londinese. Per l’aspetto economico non ci sarebbero problemi, l’addio a Theo porterà soldi nelle casse.