Juventus, nel mirino due giocatori del Milan: assalto in estate

La Juventus ha intenzione di pescare ancora dal Milan in fase di mercato. I bianconeri si portano avanti e, in attesa della prossima finestra di mercato, puntano un giocatore del Milan da portare a Torino in estate.

Juventus, doppio affare con il Milan?

Dal Milan alla Juve, ancora una volta: i bianconeri ci riprovano e mettono nel mirino un giocatore del Diavolo per la prossima stagione. Si tratta di Chukwueze, per il reparto offensivo. Il nigeriano, al di là della Juve, doveva già partire a gennaio, ma non si è concretizzato l’affare con il Fulham.

Il giocatore non rientra nei piani del club e dunque sarà ceduto comunque, in estate, con una quotazione destinata ad abbassarsi. Ecco dunque che per la Juve spunta una interessante opzione low cost. Ma i bianconeri tenteranno anche un altro colpo, proveranno a portare via Tomori. Il club rossonero aveva pensato di metterlo sul mercato, nei mesi passati, ma a gennaio il Milan ha fatto improvviso dietrofront dopo aver aperto alla cessione del difensore. Ora, però, gli scenari sembrano cambiati nuovamente. Con la giusta offerta, intorno ai 30 milioni, l’operazione sarà fattibile. Juve pronta all’assalto.