Milan tra mercato e derby

Il Milan guarda avanti, archiviata la sfida con la Juve ora occhi puntati al derby. Stracittadina a rischio per Zlatan Ibrahimovic che si è fermato per un problema al tendine d’Achille dovuto probabilmente al campo troppo duro, il derby della Madonnina è a forte rischio per lo svedese. I rossoneri intanto si preparano ad accogliere Marko Lazetic, il giocatore arriverà in rossonero, è lui il rinforzo per Pioli.