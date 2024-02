Milan-Atalanta, Florenzi torna sul rigore: “Orsato mi ha detto che Holm è stato toccato”

Intervenuto a Milan TV, Alessandro Florenzi, terzino del Milan ha parlato del rigore concesso all’Atalanta che ha portato al gol del pareggio la squadra di Gasperini, andata sotto dopo lo splendido gol di Leao. E il calciatore romano svela un retroscena con l’arbitro di gara.

Florenzi: “Ho parlato con Orsato..”

Sul rigore dell’Atalanta

“Ero lì vicino ad Orsato, poi ci ho parlato e avevamo visto bene che Holm non aveva preso un calcio in faccia, Orsato mi ha detto che Giroud lo aveva preso sul fianco. Lo accettiamo, ormai è andato, anche se dico che è stato generoso purtroppo non cambia nulla”.