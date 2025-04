Milan è pronto a rivoluzionarsi, ma c’è anche da ricordare che non tutti i giocatori sono in discussione. Nel processo al Milan uno dei pochi che può essere assolto è Tijjani Reijnders. Quella dell’olandese è una qualità tecnica che non si trovano facilmente in giro. Ma cosa succederà a fine stagione? Per lui suonano sirene da tutta Europa, soprattutto dalla Premier. Ilè pronto a rivoluzionarsi, ma c’è anche da ricordare che non tutti i giocatori sono in discussione. Nel. Quella dell’olandese è una qualità tecnica che non si trovano facilmente in giro. Ma cosa succederà a fine stagione? Per lui suonano sirene da tutta Europa, soprattutto dalla Premier.

Milan, offerta irrinunciabile: pronti 50-60 milioni per Reijnders

L’ex Az Alkmaar crea calcio in mezzo al campo, pensa e gioca sempre in verticale, alza la testa e guarda la porta come ultimo limite per arrivare alla gioia. Il giocatore ha messo a segno già 13 gol, ed è il vice capocannoniere della squadra alle spalle soltanto di Christian Pulisic. Numeri importanti che lo hanno posto all’attenzione di club prestigiosi come il Manchester City.

I Citizens hanno suonato già la carica, ma dovranno fare attenzione anche alle avances di club del calibro del Real Madrid. Gli inglesi sono davvero interessati e sono già pronti a formulare l’offerta al club di Via Aldo Rossi. Dall’Inghilterra sono convinti che il Manchester City metterà sul piatto una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro per il talento olandese acquistato dal Milan dall’Az Alkmaar per 20 milioni di euro nell’estate del 2023.