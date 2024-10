Milan-Brugge, Hayen: “Cuyper rossonero? Vedremo in futuro”

Il Club Brugge arriverà stasera a San Siro per la terza giornata di Champions League e i dirigenti rossoneri osserveranno da vicino un giocatore della formazione belga.

Milan, occhi su Cuyper

“Tuttosport” spiega che il club di via Aldo Rossi potrà tenere d’occhio il terzino sinistro belga, Maxim De Cuyper, classe 2000. Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez, che potrebbe essere proprio Cuyper, tanto che il direttore sportivo del Milan, Jeffrey Moncada lo ha osservato da vicino poco tempo fa a Roma durante il match tra Italia e Belgio. Inoltre, intervenendo ieri in conferenza stampa, l’allenatore del Club Brugge, Nicky Hayen ha commentato le voci sul possibile futuro di De Cuyper al Milan: “Ogni giocatore ha una certa ambizione e vuole progredire nella sua carriera. Lui ha molta qualità, vedremo in futuro. Lui è molto importante per me. È molto importante intanto che rispetti le nostre attese, poi vediamo se troverà il suo spazio in un altro club in futuro”.