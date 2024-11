Milan, Calabria ai saluti: addio a giugno?

Secondo il “Corriere dello Sport”, questa potrebbe essere l’ultima stagione per Davide Calabria al Milan.

Milan, il futuro di Calabria

Il suo contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno 2025. Al momento, non ci sono notizie sul suo prolungamento. Il suo percorso in rossonero è iniziato nelle giovanili del Milan ed è culminato con lo scudetto due anni e mezzo fa. Non è la prima volta che un giocatore del Milan lascia il club con la fascia da capitano, ricordiamo per esempio: Massimo Ambrosini, Riccardo Montolivo e Alessio Romagnoli.