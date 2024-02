Milan, c’è anche il Barcellona per Leao | Il portoghese è in cima alla lista dei desideri

Secondo quanto riporta Sport, non ci sarebbe solo il Psg pronto a fiondarsi su Rafael Leao la prossima estate, ma ci sarebbe anche il Barcellona pronto a tentare l’assalto per assicurarsi il calciatore portoghese.

Milan, al Barcellona piace davvero Leao

Leao piace davvero al Barcellona. Il calciatore era già stato osservato in passato quando decise di rimanere in Italia con il Milan dopo aver esitato sul rinnovo, ora però la situazione sembra cambiare, perché il club lo ritiene un giocatore capace di fare grandi cose e tenterà di fare il possibile per provare a portarselo a casa.