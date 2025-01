Milan, ceduto Okafor al Lipsia: si libera lo spazio per Rashford?

Milan, ceduto lo svizzero al Lipsia

Si conclude l’avventura, almeno per il momento, di Noah Okafor al Milan. Il giocatore svizzero passa al Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato ad una cifra intorno ai 25 milioni di euro, come conferma SportMedisaset. L’esterno lascia il libero il posto per l’acquisto di Marcus Rashford. Nodo ingaggio per l’inglese, su cui non è da poco conto il peso della concorrenza. Francisco Trincão, di proprietà dello Sporting Lisbona, l’alternativa.