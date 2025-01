Milan – Rashford, l’agente è a Milano l Previsti Contatti con il club

Novità nella pista Rashford per i rossoneri. Infatti – come riportato da The Athletic – Dwaine Rashford, agente e fratello dell’attaccante, sarebbe a Milano per incontrare la dirigenza del Milan e in particolare Ibra, uomo chiave della trattativa nonché ex compagno di squadra di Rashford.

Rashford, salta l’allenamento con i Red Devils

Inoltre – secondo quando segnalato da Sky Sport – il classe ’97 non ha raggiunto i suoi compagni di squadra nella sessione prevista questa mattina. In merito all’assenza del giocatore, nella versione ufficiale del Manchester United si legge “influenza”, ma d’altro canto la stampa inglese è sicura: Rashford lascerà la Premier nei prossimi giorni.

Milan, i punti del meeting

Dunque resta solo da stabilire quale sarà la prossima destinazione dell’inglese, domanda non affatto scontata considerando la forte concorrenza di molti club, come la Juve e il Borussia Dortmund, che sembrava in vantaggio sul giocatore fino a poche ore fa, tanto da aver già formulato un’offerta concreta.

Ma adesso con l’agente a Milano pronto a incontrare i rossoneri, la situazione è cambiata è il Milan sembra essere una passo avanti a tutti.

Il focus del meeting sarà quello di stabilire le somme e le modalità dell’eventuale colpo. In primis bisognerà decidere le cifre della clausola di riscatto dopo il prestito di sei mesi e il bonus d’ingaggio di Rashford, che però dovrebbe essere coperto dal Manchester United, senza dimenticare la trattativa sullo stipendio del giocatore che attualmente ammonta a circa 15 mln.

Questi quindi i punti cruciali del meeting, non resta quindi che aspettare le prossime ore per avere maggiori informazioni sull’incontro.