In casa Milan si lavora senza sosta per i cambiamenti in vista del finale di stagione. Mentre la società ha come primo obiettivo la scelta del nuovo ds, e successivamente del nuovo allenatore, si iniziano a fare i conti anche per i giocatori.

Milan, chi resta e chi è in dubbio

Le ultime sette o otto gare del 2024-25 dovranno ulteriormente chiarire le idee su quali elementi della rosa sono ancora utili al Milan. Perché il dirigente scelto per guidare l’area sportiva e l’allenatore individuato per la rinascita porteranno le loro idee sulle conferme e sulle partenze nella rosa attualmente, ma arriveranno con i primi bilanci che saranno già stati stilati e qualche verdetto.

Per i giocatori che sono una base solida anche per il futuro, ci sono Pulisic, con i suoi quindici centri all’attivo e Reijnders, a quota quattordici gol. Il Milan non ha intenzione di cadere in tentazione, Leao, che fino a due mesi fa era in bilico per i troppi alti e bassi, ma anche per le undici panchine per scelta tecnica di Fonseca e Conceiçao, ha cambiato marcia e ha fatto capire di essere cresciuto soprattutto a livello mentale, resta. Altre conferme: Fofana, Pavlovic, Gabbia.

In dubbio c’è Mike Maignan, che a inizio 2025 ha avuto una flessione di rendimento e ha commesso alcuni errori pesanti. Poi ci sono Abraham, nonostante i 10 gol, ma il discorso è legato al suo rendimento e prezzo; segue Gimenez, ma il messicano dovrà confermarsi sul campo, così come Thiaw e Jovic. Con le valige pronte anche Joao Felix, Theo Hernandez, Tomori, Musah ed Emerson, Loftus-Cheek e Chukwueze.