Milan, ecco i 40 anni di Ibra. Lo svedese: “Mi sento ancora il più forte”

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha concesso un’intervista a Milan TV in occasione del suo 40esimo compleanno.

L’attaccante svedese ha toccato molti temi dal grande legame con il Milan fino ad arrivare al suo comportamento e agli infortuni.

Il fuoriclasse ha poi parlato di Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Roma e Juventus. L’allenatore friulano voleva il giocatore svedese già quando allenava la Roma per poi ritrovarselo alla Juventus insieme a Del Piero e Trezeguet. Il giocatore ha svelato poi il suo futuro da “grande”.

Ibrahimovic: “Voglio giocare ancora e non avere rimpianti”

“Mi sembra che tanti campioni siano nati nel mese di ottobre e io credo di essere uno di loro. Quello di oggi è un Ibrahimovic più completo, più calmo. Ho un approccio diverso, un comportamento differente perché ho un altro ruolo dentro e fuori dal campo e mi godo di più quello che succede, perchè non devo fare tutto a 2000 all’ora”.

Da bambino, appese alla porta della casa del quartiere di Rosengard – a Malmoe – una foto dei suoi piedi, perché da loro tutto partiva. Oggi che foto sceglierebbe? “Credo sempre quella, perché penso che in famiglia debbano ringraziare che ci siano questi piedi. Senza di loro, non avremmo probabilmente un tetto sopra la nostra testa e tutto quello che abbiamo. Anche sul telefono della mia compagna c’è questa immagine, evidentemente ha capito (ride, ndr)”. Sul suo passato: “Non cambierei nulla di quello che è stato, di quello che ho fatto e delle scelte che ho preso: tutto ciò che è accaduto e che sta accadendo doveva e deve succedere e io mi sento perfetto”.

Sull’età (dopo aver guardato un video di auguri di Pato, ndr): “Non mi sento provocato quando si parla della mia età. E’ uno stimolo a fare meglio e far sì che non si dica che sono vecchio, che ho 40 anni… Ho avuto la fortuna di giocare coi migliori del mondo, ma quello che mi ha fatto migliorare di più è stato Patrick Vieira. Quando è arrivato alla Juve, mi metteva sempre sotto pressione, non mi faceva mai sentire pienamente soddisfatto di quello che facevo. Ho preso quei consigli per migliorare, per allenarmi al massimo come faceva lui e ne ho fatto tesoro”.

Sul grave infortunio di Manchester: “Mi ha lasciato qualcosa a livello mentale, sono cresciuto dopo quell’incidente. Mi ha insegnato ad avere la pazienza, a controllare i nervi e le emozioni per non poter essere in campo, ne sono uscito più forte di testa. Come sono cambiato nel gioco? E’ un fatto legato all’età e al tuo fisico, non posso pensare di giocare come facevo 5, 10 0 15 anni fa. Io riesco a giocare ancora oggi, perché mi adatto alle idee e al modo di giocare della mia squadra e cerco di aiutarla nella maniera migliore. Mi piace molto allenarmi, ho bisogno di trovare un equilibrio tra il non fare troppo e il non fare troppo poco, ma qualche volta mi si ritorce contro. Essendo un esempio, non voglio avere un trattamento diverso e cerco di fare le stesse cose che fanno i miei compagni, perché, se faccio meno io, magari poi lavorano meno anche loro“.