La decisione sul nuovo direttore sportivo del Milan potrebbe slittare a dopo la finale di Coppa Italia. Continuano i casting che sta portando avanti Giorgio Furlani in prima persona, e Igli Tare dopo l’incontro di settimana scorsa a Roma, sembra essere in davanti a tutti.

Milan, la corsa al nuovo ds continua

Il dirigente albanese resta un’opzione importante per il club di via Aldo Rossi che apprezza le conoscenze e la personalità dell’ex Lazio che è libero sul mercato e quindi potrebbe iniziare fin da subito a lavorare con il Milan che ha fretta di rivoluzionarsi. Lo stesso non si può dire degli altri candidati che restano in corsa, cioè Giovanni Sartori del Bologna, Giovanni Manna del Napoli e Tony D’Amico dell’Atalanta. Furlani prende tempo e continua a riflettere e chissà che dietro a questa attesa non ci sia proprio l’intenzione di aspettare qualcuno che deve ancora liberarsi dal contratto con un’altra società.

Al momento però nessuno dei tre sembra oggi aver aperto all’addio e al trasferimento a Casa Milan, e Furlani prende tempo. La decisione definitiva del Milan sul nuovo direttore sportivo non va così veloce come si pensa. Ma intanto il tempo passa e questo non è positivo per un club che, dopo un’annata piuttosto deludente, deve ricostruire molto e fare anche altre scelte importanti, come quella che riguarda il nuovo allenatore che prenderà il posto di Sergio Conceiçao, destinato all’addio anche se dovesse chiudere l’annata con due trofei alzati (Supercoppa Italiana, già vinta, e Coppa Italia).