Milan da record, ottavo successo di fila: Ibra non è più solo

Superando il Celtic per 3-1 i rossoneri portano a casa l’ottavo successo consecutivo.

L’ultima perla rossonera al Celtic Park era stata regalata da Kaka, autore 13 anni fa di uno splendido gol agli scozzesi. Il suo gol servì al Milan a conquistare i quarti di finale di Champions League.

Anni diversi e competizione diversa, ma il risultato è lo stesso. Il Milan vice da 8 gare consecutive ed è imbattuto dal calcio post lockdown. Un lavoro eccezionale quello di Pioli in panchina e di Ibrahimovic in campo: adesso i meneghini ci credono e segnano tutti, non più il solito Zlatan. Il Milan dei baby fa paura in Italia e in Europa.

