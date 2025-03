Il Milan in vista della prossima finestra di mercato ha puntato Samuele Ricci, classe 2001 in forza al Torino. I rossoneri hanno intenzione di alzare il livello della rosa e per farlo hanno bisogno di investire anche su giovani talenti. La stessa filosofia che segue l’Inter, infatti i nerazzurri seguono costantemente anche loro il giovane centrocampista granata. Derby della Madonnina anche sul mercato.

Milan, derby per aggiudicarsi Samuele Ricci

Il regista dei granata ha prezzo di vendita che si aggira oggi tra i 35 e i 40 milioni di euro. L’Inter, che in questi ultimi mesi farà i suoi opportuni ragionamenti su Calhanoglu e Frattesi, resta attento al futuro del ragazzo. Ma con grande attenzione l’ex Empoli viene seguito anche dalla dirigenza del Milan.

La società di Via Aldo Rossi, che in questi giorni prenderà decisioni strategiche per il suo futuro prossimo in merito ai prossimi direttore sportivo ed allenatore, pensa ad uno dei migliori giocatori italiani del nostro campionato per aumentare il livello del proprio centrocampo. E da tempo è in contatto con l’entourage di Ricci per strappare una prelazione. Il derby milanese di mercato è appena cominciato, chi si aggiudicherà il giovane di Pontedera ancora non è chiaro, ma molto probabilmente si trasferirà a Milano.