Milan, doppio colpo a centrocampo: oltre a Fofana spunta anche Samardzic

Dopo l’arrivo di Morata, l’andamento del mercato del Milan continua a concentrarsi sul centrocampo. Infatti, è qui che si concentra l’attenzione principale dei rossoneri.

Milan, Fonseca spinge per Fofana e Samardzic

Secondo “La Gazzetta dello Sport”, Fonseca avrebbe chiesto l’acquisto di due giocatori: Youssouf Fofana del Monaco per portare un centrocampista muscoloso; e Lazar Samardzic dell’Udinese per portare un giocatore duttile e di qualità. Il Diavolo punta ad un accordo con il Monaco per Fofana e subito dopo un incontro con l’Udinese per il serbo classe 2002. Tuttavia, Bennacer e Adli non rientrano nei piani della società per ragioni finanziarie, quindi sono da considerarsi fuori dal progetto rossonero in vista della prossima stagione.