Milan, Pioli ritrova qualche infortunato

Il Milan ha dovuto far fronte ad una lunga serie di infortuni in uno dei momenti più importanti della stagione. Pioli ha perso Bennacer, Ibrahimvic, Calhanoglu, Mandzukic e altri. Fortunatamente per questa settimana sono previsti diversi rientri. Una notizia importante, considerando l’importante match di Europa League contro il Manchester United il prossimo giovedì 18 marzo.

Milan, riecco Ibra e Bennacer

Stefano Pioli sorride, l’allenatore del Milan ritrova Zlatan Ibrahimovic e Bennacer. Due giocatori che potrebbero fare la differenza contro gli inglesi e non solo. Soprattutto dopo l’ultimo ko in campionato, i rossoneri hanno bisogno di ritrovarsi. Anche lo scudetto sembra lontano, l’Inter si è portato a +9 e il Milan questa settimana si gioca un po’ tutto. Ismael Bennacer è tornato ad allenarsi interamente in gruppo e potrebbe già entrare nella lista dei convocati per il match con i Red Devils. Si attende nei prossimi giorni la conferma. Sembra più difficile il rientro per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha svolto una piccola parte della seduta con i compagni e poi ha proseguito con il lavoro personalizzato, ma anche il suo rientro non sembra lontano. Se non dovesse rientrare per la gara di EL, lo svedese potrebbe rivedere il campo domenica prossima contro . Poi c’è Mario Mandzukic, il croato è stato molto sfortunato da quando è arrivato a Milano, un problema dopo l’altro, ma anche se non è ancora al top, probabilmente rientra dopo la pausa nazionali. Infine, Romagnoli e Calabria: le loro condizioni sono comunque in via di miglioramento ed entrambi proveranno ad essere presenti contro il Manchester.