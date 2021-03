Milan, contro il Manchester out numerosi giocatori

Il Milan si prepara alla gara di andata degli ottavi di Europa League, domani sera in Inghilterra contro il Manchester United. Non sarà semplice per Stefano Pioli, dovrà affrontare numerose assenze per il big match.

Milan, gli assenti di domani

L’allenatore del Milan ha deciso di non schierare i giocatori in difficoltà o con qualche problema, potrebbe causare loro ulteriori problemi e dei lunghi stop. Pioli contro i Red Devils conta soltanto il giovane Tonin con Leao tra gli attaccanti. Molto probabilmente non si sarà neanche Romagnoli, il difensore è ancora in dubbio. Quindi, per non peggiorare le condizioni, niente Ibra, Mandzukic, Bennacer, Theo Hernandez. Quest’ultimo non prenderà parte alla gara perché ha un problema gasto-intestinale. Pioli non potrà contare nemmeno su Rebic e Calhanoglu, con il turco che era già abbondantemente dato sulla via del forfait. All’Old Trafford il Milan sarà di nuovo in grande emergenza, in una delle prime gare più importante di questo rush finale della stagione, l’organico è ridotto. Una nota positiva è la presenza di Tonali, già durante la sfida di campionato contro il Verona, abbiamo assistito alla sua presenza in panchina, per Manchester è pronto.

Ecco la lista dei giocatori che Stefano Pioli ha deciso di portare in Inghilterra per gli ottavi di Europa League domani 11 marzo 2021 ore 21.

I convocati

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Dalot, Gabbia, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

CENTROCAMPISTI

Castillejo, Díaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Leão, Tonin.