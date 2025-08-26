Milan, è fatta per Harder: oggi a Milano per le visite e la firma

Il Milan avrà una nuova punta. Tutto fatto per Conrad Harder, il giocatore oggi atterrerà a Milano per poi procedere con visite di rito e firma sul contratto.

Milan, oggi arriva Harder

Il diesse milanese e lo Sporting hanno trovato l’intesa giusta dopo un nuovo incontro con l’agente del giocatore nella giornata di ieri lunedì 25 agosto. Il danese nelle prossime ore sarà a Milano per svolgere le visite mediche e firmare il contratto. Allo Sporting andranno circa 24 milioni di euro più 3 di bonus e una percentuale sulla rivendita. L’ingaggio dovrebbe essere vicino al milione e mezzo a stagione, per un contratto quinquennale.

Dopo aver valutato diversi profili ed essere andato anche vicino a chiudere alcune operazioni poi sfumate all’ultimo momento come quella di Boniface del Leverkusen, la scelta dei dirigenti rossoneri è ricaduta sul danese Conrad Harder. La trattativa infatti per il centravanti dello Sporting Lisbona è da considerarsi conclusa e adesso si attendono solo i crismi dell’ufficialità del suo trasferimento in Italia. Il danese è il piano B del Milan dopo la mancata chiusura con Victor Boniface e la trattativa mai andata in porto con Dusan Vlahovic.