Milan, è fatta per l’arrivo di Adrien Rabiot | I dettagli

Milan, Rabiot sbarca a San Siro: il pupillo di Allegri torna in Serie A
Si sblocca dopo giorni intensi e ricchi di colpi di scena il mercato in entrata del Milan, che dopo aver ufficializzato l’acquisto di Nkunku per 37 milioni più 5 di bonus, chiude un altro colpo importante per il centrocampo, regalando ad Allegri uno dei suoi storici pupilli: Adrien Rabiot.
Dopo un estate che l’ha visto protagonista di numerose vicissitudini (anche extracampo) che lo avevano allontanato dal progetto di De Zerbi al Marsiglia, l’ex Juventus è pronto a tornare a calpestare il prato della Serie A, questa volta con la maglia del Milan, che pagherà ai francesi 10 milioni di euro per l’ex Juventus.
Con questo innesto si completa il restyling del centrocampo rossonero, che insieme a Modric, Ricci e Jashari ridisegna il mosaico a disposizione del tecnico livornese nella zona centrale del campo.