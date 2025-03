Inter e Milan hanno fatto un’offerta al comune di Milano per acquistare assieme lo stadio Meazza di San Siro e il terreno circostante, dove oggi si trovano un parcheggio e il Parco dei Capitani. Se il comune deciderà di accettare l’offerta quindi lo stadio sarebbe venduto e le lunghe trattative per decidere cosa farne dovrebbero concludersi.

Milan e Inter, offerta per comprare San Siro

Una proposta elaborata dai migliori professionisti ed esperti del settore per l’attuazione di un’opera che rappresenterà un benchmark a livello internazionale e porterà rilevanti benefici alla città di Milano e ai milanesi. Nei prossimi mesi, i due Club si confronteranno con l’Amministrazione Comunale per condividere e approfondire i dettagli e gli elementi distintivi della proposta. L’obiettivo delle due società è quello di completare la procedura di acquisizione entro il mese di luglio 2025.

Il concept finale e il progetto esecutivo verranno presentati in una fase successiva e non sono dunque oggetto della documentazione presentata oggi, documento di circa 300 pagine con la proposta d’acquisto: dentro si dice tra le altre cose che l’attuale stadio Meazza sarà in parte demolito e che verrà conservata la parte in cui oggi c’è la Curva Sud (cioè il settore occupato dalla tifoseria organizzata del Milan quando la squadra gioca in casa), un pezzo di una tribuna e una parte di una delle torri elicoidali (le curve sono quelle sui lati corti dello stadio, le tribune quelle sui lati lunghi).

Nella parte dello stadio attuale che non sarà demolita dovrebbero essere messi uffici, i musei delle squadre, bar e altre attività commerciali. Il valore economico dell’area e dello stadio Meazza da cui partiranno le trattative con il comune è quello stimato dall’Agenzia delle Entrate: 197,1 milioni di euro.