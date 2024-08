Milan e Roma ai dettagli per lo scambio Saelemaekers-Abraham | E De Rossi aspetta Konè

“Asta tra Milan e Roma per Manu Konè, De Rossi vuole fortemente questo tipo di centrocampista: dinamico, forte, veloce. I gallorossi sperano di concludere e chiudere anche per Alexis Saelemaekers, con il Milan che sta ultimando i dettagli sullo stipendio per Abraham”.

Roma-Milan, si tratta

Sono queste le parole di Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, che ha parlato in merito allo scambio tra Saelemaekers e Abraham, attaccante della Roma. Non è finita qui però, perchè De Rossi aspetta anche un centrocampista, che potrebbe essere Manù Konè.