Il Milan lavora al mercato senza sosta nelle ultime settimane. In attesa di ufficializzare il nuovo allenatore, molto probabilmente Paulo Fonseca, i rossoneri hanno puntato un nuovo giocatore per rinforzare la difesa: Diogo Leite.

Milan, in pole Diogo Leite, ma spuntano altri due nomi

Le ultime voci di mercato danno i rossoneri fortemente interessati a Diogo Leite. Il club di Via Aldo Rossi non è impegnato soltanto alla ricerca del Numero 9, anche in difesa è necessario qualche modifica. Diogo Leite è uno dei giocatori rientrati nella lista delle ricerche di chi potrebbe essere utile per supportare Maignan. Il difensore, classe 1999, gioca attualmente all’Union Berlino e il club tedesco lo valuta intorno ai 18 milioni di euro. Il giocatore portoghese piace molto a Fonseca e la pista potrebbe infiammarsi nei prossimi giorni di calciomercato.

Il Milan resta sempre attento anche per altri profili: Maxence Lacroix del Wolfsburg e Jakub Kiwior dell’Arsenal. Sembra che tra i due, più Kiwior potrebbe arrivare a Milanello. Più facile rispetto a Lacroix per una questione di costi con il club tedesco disposto a cedere il classe 1999 portoghese per circa 18 milioni di euro.